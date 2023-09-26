両親殺害の長男側控訴 一審で懲役２４年―佐賀
2023年09月26日17時30分
佐賀県鳥栖市の住宅で３月、両親を殺害したとして殺人罪に問われた元大学生の長男（１９）の弁護人が２６日までに、懲役２４年とした一審佐賀地裁判決を不服として福岡高裁に控訴した。
長男は公判で父親への殺意を認めたが、母親については否定。佐賀地裁は１５日の判決で、「強固な殺意に基づく計画的な犯行だ」などとして、母親への殺意も認定した。
両親殺害の長男側控訴 一審で懲役２４年―佐賀
2023年09月26日17時30分
佐賀県鳥栖市の住宅で３月、両親を殺害したとして殺人罪に問われた元大学生の長男（１９）の弁護人が２６日までに、懲役２４年とした一審佐賀地裁判決を不服として福岡高裁に控訴した。
長男は公判で父親への殺意を認めたが、母親については否定。佐賀地裁は１５日の判決で、「強固な殺意に基づく計画的な犯行だ」などとして、母親への殺意も認定した。
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