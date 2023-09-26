セ・リーグ公示（２６日） プロ野球
2023年09月26日16時25分
【出場選手登録】▽阪神・西勇輝投手▽広島・床田寛樹投手、西川龍馬外野手▽中日・涌井秀章投手
【同抹消】▽阪神・ビーズリー投手（再登録は１０月６日以降）
セ・リーグ公示（２６日） プロ野球
2023年09月26日16時25分
【出場選手登録】▽阪神・西勇輝投手▽広島・床田寛樹投手、西川龍馬外野手▽中日・涌井秀章投手
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