セ・リーグ公示（２６日） プロ野球
2023年09月26日16時25分
【出場選手登録】▽阪神・西勇輝投手▽広島・床田寛樹投手、西川龍馬外野手▽中日・涌井秀章投手
【同抹消】▽阪神・ビーズリー投手（再登録は１０月６日以降）
セ・リーグ公示（２６日） プロ野球
2023年09月26日16時25分
【出場選手登録】▽阪神・西勇輝投手▽広島・床田寛樹投手、西川龍馬外野手▽中日・涌井秀章投手
【同抹消】▽阪神・ビーズリー投手（再登録は１０月６日以降）
こんな記事も
野球
慶大が勝ち点２ 東京六大学野球(09/26 17:13)
セ・リーグ公示（２６日） プロ野球(09/26 16:25)
セ・リーグ公示（２６日） プロ野球(09/26 16:25)
パ・リーグ公示（２６日） プロ野球(09/26 16:25)
パ・リーグ公示（２６日） プロ野球(09/26 16:24)
トラウト、移籍報道に否定的 ＦＡ大谷引き留めも―米大リーグ・エンゼルス(09/26 12:24)
ハヤテ、新潟が２軍戦へ ２９日に内定、条件付与―プロ野球(09/26 07:11)
巨人、自力ＣＳ消える プロ野球(09/25 23:33)
銀次、猛攻呼び込む決勝打 楽天、ついに３位浮上―プロ野球(09/25 23:28)
プロ野球・ひとこと(09/25 23:04)
西武の西川、攻守で奮闘 プロ野球(09/25 22:59)
オリックス森、特大弾でけり プロ野球(09/25 22:57)
やり返した投手陣 ＤｅＮＡ、意地の零封勝ち―プロ野球(09/25 22:55)
ロッテ、一気に４位転落 プロ野球(09/25 22:46)
パ・リーグチーム成績表 （２５日現在）(09/25 22:04)
パ・リーグ個人投手成績 （２５日現在）(09/25 21:59)
オリックス７連勝 プロ野球・オリックス―西武(09/25 21:58)
パ・リーグ個人別本塁打成績 （２５日現在）(09/25 21:58)
パ・リーグ個人打撃成績 （２５日現在）(09/25 21:57)
中日の梅津、復活示す１勝 プロ野球(09/25 21:51)
プロ野球速報 （２５日）(09/25 21:48)
プロ野球速報 （２５日）(09/25 21:48)
ソフトバンク和田が７勝目 プロ野球・ソフトバンク―ロッテ(09/25 21:41)
広島、５年ぶりＣＳ進出 プロ野球セ・リーグ(09/25 21:37)
阪神・村上、タイトルは手中に プロ野球(09/25 21:32)
ＤｅＮＡの大貫４勝目 プロ野球・ＤｅＮＡ―巨人(09/25 21:31)
セ・リーグチーム成績表 （２５日現在）(09/25 21:29)
セ・リーグ個人投手成績 （２５日現在）(09/25 21:26)
セ・リーグ個人打撃成績 （２５日現在）(09/25 21:24)
セ・リーグ個人別本塁打成績 （２５日現在）(09/25 21:24)