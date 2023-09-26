【出場選手登録】▽オリックス・斎藤響介投手▽西武・鈴木将平外野手▽日本ハム・清水優心捕手

【同抹消】▽オリックス・曽谷龍平投手▽西武・宮川哲投手▽日本ハム・伊藤大海投手、今川優馬外野手（再登録は１０月６日以降）