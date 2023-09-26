盗撮疑い、町職員の男逮捕 女子更衣室にスマホ―奈良県警
2023年09月26日16時13分
女子更衣室にスマートフォンを設置して盗撮したとして、奈良県警は２６日、性的姿態撮影処罰法違反（撮影）容疑などで、同県吉野町職員の浦谷仁規容疑者（３５）＝同町矢治＝を逮捕した。「間違いありません」と容疑を認めているという。
逮捕容疑は７月中旬、町立カヌー競技場の女子更衣室に複数回にわたり侵入し、自身のスマホを動画撮影モードにして設置し、女性の下着姿を盗撮した疑い。
盗撮疑い、町職員の男逮捕 女子更衣室にスマホ―奈良県警
2023年09月26日16時13分
女子更衣室にスマートフォンを設置して盗撮したとして、奈良県警は２６日、性的姿態撮影処罰法違反（撮影）容疑などで、同県吉野町職員の浦谷仁規容疑者（３５）＝同町矢治＝を逮捕した。「間違いありません」と容疑を認めているという。
逮捕容疑は７月中旬、町立カヌー競技場の女子更衣室に複数回にわたり侵入し、自身のスマホを動画撮影モードにして設置し、女性の下着姿を盗撮した疑い。
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