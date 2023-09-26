３６３円安の３万２３１５円０５銭 ２６日の平均株価
2023年09月26日15時07分
２６日の東京株式市場の日経平均株価は、３万２３１５円０５銭と前日終値比３６３円５７銭安で終わった。出来高は概算で１３億１８００万株。
３６３円安の３万２３１５円０５銭 ２６日の平均株価
2023年09月26日15時07分
２６日の東京株式市場の日経平均株価は、３万２３１５円０５銭と前日終値比３６３円５７銭安で終わった。出来高は概算で１３億１８００万株。
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