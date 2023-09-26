政府は２６日公表した９月の月例経済報告で、景気の全体判断について「緩やかに回復している」を維持した。この判断は５月以来５カ月連続となる。個別項目では、企業収益を「総じてみれば改善している」に引き上げた。企業収益の上方修正は２０２２年３月以来１年半ぶり。

一方、住宅建設は「このところ弱含んでいる」に下方修正。今後のリスクについては、引き続き欧米の金融引き締めや中国経済の先行き懸念による海外経済の下振れを挙げた。