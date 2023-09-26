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景気「緩やかに回復」維持　企業収益「改善」に引き上げ―９月経…

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景気「緩やかに回復」維持　企業収益「改善」に引き上げ―９月経済報告

2023年09月26日15時00分

【図解】９月の月例経済報告

【図解】９月の月例経済報告

  • 月例経済報告等に関する関係閣僚会議に臨む岸田文雄首相（左から２人目）と日銀の植田和男総裁（右端）ら＝２６日午後、首相官邸

　政府は２６日公表した９月の月例経済報告で、景気の全体判断について「緩やかに回復している」を維持した。この判断は５月以来５カ月連続となる。個別項目では、企業収益を「総じてみれば改善している」に引き上げた。企業収益の上方修正は２０２２年３月以来１年半ぶり。
　一方、住宅建設は「このところ弱含んでいる」に下方修正。今後のリスクについては、引き続き欧米の金融引き締めや中国経済の先行き懸念による海外経済の下振れを挙げた。

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