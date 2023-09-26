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岸田首相「幹部は役職兼務回避を」　自民

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岸田首相「幹部は役職兼務回避を」　自民

2023年09月26日12時03分

自民党役員会に臨む（左から）茂木敏充幹事長、岸田文雄首相、麻生太郎副総裁＝２６日午前、東京・永田町の同党本部

自民党役員会に臨む（左から）茂木敏充幹事長、岸田文雄首相、麻生太郎副総裁＝２６日午前、東京・永田町の同党本部

　岸田文雄首相（自民党総裁）は２６日午前の党役員会で、茂木敏充幹事長ら幹部に対し、党内の他の役職を兼ねることを原則避けるよう指示した。憲法改正実現本部をはじめとした総裁直属機関の人事などが調整中であることに触れ、「幅広い方に役員になってもらいたい。原則、兼務を避けてほしい」と語った。

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