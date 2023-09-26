２９８円安の３万２３７９円８５銭 ２６日午前の平均株価
2023年09月26日11時40分
２６日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万２３７９円８５銭と前日終値比２９８円７７銭安で終わった。出来高は概算で６億２１００万株。
２９８円安の３万２３７９円８５銭 ２６日午前の平均株価
2023年09月26日11時40分
２６日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万２３７９円８５銭と前日終値比２９８円７７銭安で終わった。出来高は概算で６億２１００万株。
こんな記事も
経済用語
経済
豊田合成、安全運転支援装置のピレニー社に出資 安全システムなどで協業(09/26 14:10)
家具卸トップを立ち入り検査 オフィスチェアの価格拘束疑い―公取委(09/26 12:39)
円下落、１４８円台後半 年初来安値を更新―東京市場(09/26 12:29)
東芝、基準日は１０月１２日 １１月下旬の臨時株主総会招集で(09/26 12:29)
円相場、１４８円９０～９０銭 ２６日正午現在(09/26 12:10)
インボイス閣僚会議、月内初会合 政府(09/26 11:51)
２９８円安の３万２３７９円８５銭 ２６日午前の平均株価(09/26 11:40)
岸田首相、閣僚に経済対策指示 「５本柱」で来月末策定(09/26 11:31)
東洋建設のＴＯＢ価格引き上げ 大株主の任天堂創業家側(09/26 09:53)
円相場、１４８円８１～８２銭 ２６日午前９時現在(09/26 09:08)
食品、一部で値下げの動き 節約志向に対応―イオンとローソン(09/26 07:08)
日産、欧州の全新車販売をＥＶに ３０年までに―内田社長が表明(09/26 01:05)
ヤフー、メディアとの契約見直し検討 記事使用巡る公取委指摘受け(09/25 23:57)
物価高対応・賃上げ加速 経済対策５本柱、岸田首相表明―来月策定、補正編成へ(09/25 21:16)
政府、水素需要拡大へ国際連携 「東京ＧＸウィーク」で(09/25 20:53)
芸備、筑肥線で協議要請見込み ローカル線再編へ鉄道会社―交通再生法施行で都道府県調査・時事通信(09/25 20:30)
ソフトバンク種類株、１１月発行 東証プライムに上場(09/25 20:01)
企業への助成制度創設 「年収の壁」対策、１０月から(09/25 19:47)
岸田首相「高い緊張感持って注視」 円安で市場けん制(09/25 19:33)
日銀総裁、賃金・物価好循環へ「正念場」 ２％物価実現で政策変更も(09/25 19:13)
香港の野村幹部、出国禁止 中国当局の捜査に関連―英紙(09/25 18:58)
経済対策「成長の還元」目指す 岸田首相、速やかな補正編成表明(09/25 18:44)
ＪＣＲ、気候変動で時事通信と提携 企業向けリスク分析サービスを開発(09/25 18:23)
粘り強く金融緩和継続 ２％目標実現見通せず―内田日銀副総裁(09/25 18:12)
〔決算〕壱番屋、８月中間営業益予想を２４億６７００万円に上方修正 人流回復で(09/25 17:49)
円相場、１４８円４３～４５銭 ２５日午後５時現在(09/25 17:12)
明治、アプリ経由で子育て相談 栄養士に電話やオンラインで(09/25 16:57)
外食売上高１６．６％増 ８月(09/25 16:53)
百貨店売上高、１１．８％増 外出増加、訪日客も伸長―８月(09/25 16:49)
課徴金不服、中部電力が提訴 処分取り消し求め―電力カルテル(09/25 16:40)
ビジネスワイヤ
PR TIMES