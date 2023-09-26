室伏広治スポーツ庁長官

文部科学省は２６日、今月末で任期満了となる室伏広治スポーツ庁長官（４８）を２０２５年９月末まで続投させると発表した。

室伏氏は、陸上男子ハンマー投げの選手として０４年アテネ五輪に出場し、金メダルを獲得。２０年１０月から長官を務めている。