宮城、福島で震度３
2023年09月26日08時59分
２６日午前８時３９分ごろ、宮城県沖を震源とする地震があり、同県気仙沼市や福島県相馬市などで震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約８０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．６と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝宮城県気仙沼市、名取市、福島県相馬市、楢葉町
震度２＝仙台市、福島県いわき市。
宮城、福島で震度３
2023年09月26日08時59分
２６日午前８時３９分ごろ、宮城県沖を震源とする地震があり、同県気仙沼市や福島県相馬市などで震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約８０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．６と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝宮城県気仙沼市、名取市、福島県相馬市、楢葉町
震度２＝仙台市、福島県いわき市。
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