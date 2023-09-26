畑岡は１７位 女子ゴルフ世界ランク
2023年09月26日08時56分
女子ゴルフの最新世界ランキングが２５日付で発表され、畑岡奈紗は前週から一つ下げて１７位だった。古江彩佳は２１位、山下美夢有は２２位、笹生優花は２３位で、それぞれ一つ上げた。
リリア・ブ（米国）が１位に返り咲いた。 （時事）
畑岡は１７位 女子ゴルフ世界ランク
2023年09月26日08時56分
女子ゴルフの最新世界ランキングが２５日付で発表され、畑岡奈紗は前週から一つ下げて１７位だった。古江彩佳は２１位、山下美夢有は２２位、笹生優花は２３位で、それぞれ一つ上げた。
リリア・ブ（米国）が１位に返り咲いた。 （時事）
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