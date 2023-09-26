ラインアウトを確認 日本、練習を公開―ラグビーＷ杯
2023年09月26日07時18分
【トゥールーズ（フランス）時事】ラグビー日本代表は２５日、ワールドカップ（Ｗ杯）フランス大会で拠点とするトゥールーズで報道陣に練習を公開した。ＦＷはラインアウトでの立ち位置などを確認。フッカー堀江（埼玉）らはスローインを繰り返した。
１次リーグＤ組で１勝１敗の日本は２８日（日本時間２９日未明）に、トゥールーズでサモアと対戦する。
ラインアウトを確認 日本、練習を公開―ラグビーＷ杯
2023年09月26日07時18分
【トゥールーズ（フランス）時事】ラグビー日本代表は２５日、ワールドカップ（Ｗ杯）フランス大会で拠点とするトゥールーズで報道陣に練習を公開した。ＦＷはラインアウトでの立ち位置などを確認。フッカー堀江（埼玉）らはスローインを繰り返した。
１次リーグＤ組で１勝１敗の日本は２８日（日本時間２９日未明）に、トゥールーズでサモアと対戦する。
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