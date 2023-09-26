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２６日の朝刊（都内最終版）☆２

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２６日の朝刊（都内最終版）☆２

2023年09月26日06時35分

【共通ニュース】
◆認知症新薬　正式承認　レカネマブ　年内にも実用化　厚労省
◆ヤフー、契約見直し検討　メディア記事配信　公取の報告書受け
◆カルテル不服　中部電が提訴　「証拠ない」取り消し求める
◆米脚本家組合　スト終結へ　労使交渉　大手と暫定合意
◆露司令官ら３４人死亡　ウクライナ２２日攻撃
◆２軍の参加球団　静岡・新潟内定へ　ＮＰＢが方針固める
◆大学再編・統合促進へ議論　文科相、中教審に諮問
◆京アニ放火殺人　被告「やけくそ」　裁判員が質問
◆客切り付け　高校生逮捕　３人軽傷　新潟の商業施設　殺人未遂容疑
◆遠山一さん死去　９３歳　ダークダックス
〔日経〕
◆日産、３０年に欧州全ＥＶ化　新車販売　規制に前倒し対応(1)
◆アマゾン、生成ＡＩへ出資　新興に５９００億円　マイクロソフトに対抗(1)
◆野村香港の幹部、出国停止　中国本土から、当局捜査　投資銀行本部の責任者(2)
◆エーザイ、営業採用４割増　認知症薬承認　競合に先手(3)
◆宅配ロッカー、６５０店導入　ファミマ　首都圏、自社で運営(14)
◆ＰＢ３１品目値下げ　イオン、全国１万店で(15)（続）

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