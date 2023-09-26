【共通ニュース】

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◆ヤフー、契約見直し検討 メディア記事配信 公取の報告書受け

◆カルテル不服 中部電が提訴 「証拠ない」取り消し求める

◆米脚本家組合 スト終結へ 労使交渉 大手と暫定合意

◆露司令官ら３４人死亡 ウクライナ２２日攻撃

◆２軍の参加球団 静岡・新潟内定へ ＮＰＢが方針固める

◆大学再編・統合促進へ議論 文科相、中教審に諮問

◆京アニ放火殺人 被告「やけくそ」 裁判員が質問

◆客切り付け 高校生逮捕 ３人軽傷 新潟の商業施設 殺人未遂容疑

◆遠山一さん死去 ９３歳 ダークダックス

〔日経〕

◆日産、３０年に欧州全ＥＶ化 新車販売 規制に前倒し対応(1)

◆アマゾン、生成ＡＩへ出資 新興に５９００億円 マイクロソフトに対抗(1)

◆野村香港の幹部、出国停止 中国本土から、当局捜査 投資銀行本部の責任者(2)

◆エーザイ、営業採用４割増 認知症薬承認 競合に先手(3)

◆宅配ロッカー、６５０店導入 ファミマ 首都圏、自社で運営(14)

◆ＰＢ３１品目値下げ イオン、全国１万店で(15)（続）