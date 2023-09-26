【ニューヨーク時事】週明け２５日のニューヨーク株式相場は、米長期金利上昇に警戒感がくすぶる中、５営業日ぶりに反発した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前週末終値比４３．０４ドル高の３万４００６．８８ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は５９．５１ポイント高の１万３２７１．３２で引けた。