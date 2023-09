東京--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 日本酸素ホールディングスは9月26日、2023年版の統合報告書「Integrated Report 2023」を当社ウェブサイトにて発行しました。当社の統合報告書は、当社グループの経営戦略、事業概況などの財務情報、サステナビリティ活動などの非財務情報を投資家の皆様だけでなくグループ社員も含めた、あらゆるステークホルダーの皆様に報告するために、毎年刊行しています。

今回の統合報告書では、2022年5月に発表した中期経営計画「NS Vision 2026| Enabling the Future」(以下、NS Vision 2026)を中心に、具体的な事例を交えながら、価値創造ストーリーを分かりやすく説明することを心がけて製作しました。

なお「Integrated Report 2023」はPDF形式で発行していますが、PDF内には、関連情報が掲載された当社ウェブサイトページへのジャンプリンクも設定し、アクセシビリティの向上にも努めました。

当社ウェブサイト「統合報告書」ページよりぜひご覧ください。

「Integrated Report 2023」の主な特徴

1)創出価値

CEOメッセージを通じて、NS Vision 2026の進捗や事業環境の課題認識を踏まえた、当社グループの方向性を提示しています。

特集として、NS Vision 2026で定めた重点戦略から、「オペレーショナル・エクセレンス」、「トータルエレクトロニクス」「カーボンニュートラル」に関する具体的な事例を紹介しています。

価値創造ストーリーでは、当社グループの基本的な考え方、提供している価値に加え、価値創出の源泉である人財力を、人事部長のメッセージとともに掲載しています。

2)事業セグメント別の価値創造

各事業セグメントのNS Vision 2026最終年度(2026年3月期)のありたい姿を明示し、市場ポジションや強み、事業環境認識、サステナビリティの重要項目を分析し、価値創出をめざす戦略の方向性を説明しています。

3)コーポレート・ガバナンス

当社の取り巻く環境を踏まえ、取締役会および指名・報酬諮問委員会の役割と課題認識について、当社の社外取締役かつ指名・報酬委員会委員長の長澤と執行役員 法務室長の奥田が議論しています。また、取締役及び監査役の経験・専門性を一覧したスキルマトリックスを掲載しています。

「Integrated Report 2023」の目次

Introduction

Special Feature

Value Creation Story

Performance Highlights

Sustainability

Value Creation in Each Business

Governance

Group Information

Appendix

日本酸素ホールディングスグループは、日本、米国、欧州、アジア・オセアニアの4つの地域で30超の国と地域をカバーする世界第4位の産業ガス、電子ガス、医療用ガスのサプライヤーです。また、サーモス事業では、世界120カ国以上にTHERMOSブランド製品を供給しています。1910年に日本酸素合資会社として設立されて以来、当社グループは、革新的なガスソリューションを通じて社会的価値を創造し、産業の生産性を高め、人々の豊かで健康な暮らしとより持続可能な未来に貢献することを使命としています。19,000名以上の従業員を擁する私たちは、"The Gas Professionals "として、“進取と共創。ガスで未来を拓く。”という同じ目標を掲げています。

