米主力戦車、ウクライナ到着 ゼレンスキー氏が公表
2023年09月25日23時37分
ウクライナのゼレンスキー大統領は２５日、高性能の米主力戦車「エイブラムス」が同国に到着したとＳＮＳで明らかにした。バイデン米大統領が２１日、ホワイトハウスでゼレンスキー氏と会談した際、今週中に引き渡すことを表明していた。
ゼレンスキー氏はＳＮＳに「朗報だ。エイブラムスが到着し、部隊増強のための準備に入っている」と投稿。ロシアへの反転攻勢を押し進めたい考えだ。
米主力戦車、ウクライナ到着 ゼレンスキー氏が公表
2023年09月25日23時37分
ウクライナのゼレンスキー大統領は２５日、高性能の米主力戦車「エイブラムス」が同国に到着したとＳＮＳで明らかにした。バイデン米大統領が２１日、ホワイトハウスでゼレンスキー氏と会談した際、今週中に引き渡すことを表明していた。
ゼレンスキー氏はＳＮＳに「朗報だ。エイブラムスが到着し、部隊増強のための準備に入っている」と投稿。ロシアへの反転攻勢を押し進めたい考えだ。
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