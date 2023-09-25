【ニューヨーク時事】週明け２５日のニューヨーク株式相場は、米追加利上げ観測を嫌気し、続落して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前週末終値比８８．５１ドル安の３万３８７５．３３ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は６７．７２ポイント安の１万３１４４．０９。