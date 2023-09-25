成田、２００個メで４位 アジア大会・競泳
2023年09月25日22時50分
競泳は２５日、男女計７種目の決勝が行われ、女子の２００メートル個人メドレーで１６歳の成田実生（金町ＳＣ）は４位だった。大橋悠依（イトマン東進）は６位で、２０１８年大会に続く表彰台を逃した。
５０メートル背泳ぎでは、女子の高橋美紀（林テレンプ）が３位。男子の入江陵介（イトマン東進）も３位に入った。男子８００メートルリレーの日本（真野、本多、田中、松元）は３位にとどまった。 （時事）
成田、２００個メで４位 アジア大会・競泳
2023年09月25日22時50分
競泳は２５日、男女計７種目の決勝が行われ、女子の２００メートル個人メドレーで１６歳の成田実生（金町ＳＣ）は４位だった。大橋悠依（イトマン東進）は６位で、２０１８年大会に続く表彰台を逃した。
５０メートル背泳ぎでは、女子の高橋美紀（林テレンプ）が３位。男子の入江陵介（イトマン東進）も３位に入った。男子８００メートルリレーの日本（真野、本多、田中、松元）は３位にとどまった。 （時事）
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