日本女子、団体総合で銀 アジア大会・体操
2023年09月25日22時35分
体操は２５日、女子団体総合が行われ、日本は合計１５７．２２９点で銀メダルだった。中国が優勝し、北朝鮮が３位に入った。 （時事）
日本女子、団体総合で銀 アジア大会・体操
2023年09月25日22時35分
体操は２５日、女子団体総合が行われ、日本は合計１５７．２２９点で銀メダルだった。中国が優勝し、北朝鮮が３位に入った。 （時事）
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