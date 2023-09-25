ソフトバンク和田が７勝目 プロ野球・ソフトバンク―ロッテ
2023年09月25日21時41分
ソフトバンクが大勝。二回に近藤が先制ソロ。同点の五回に井上のプロ１号ソロと近藤の犠飛などで３点を勝ち越し。その後も加点し、突き放した。和田は５回１失点で７勝目。ロッテは６連敗で４位転落。投手陣が崩れ、打線も沈黙した。
ソフトバンク和田が７勝目 プロ野球・ソフトバンク―ロッテ
2023年09月25日21時41分
ソフトバンクが大勝。二回に近藤が先制ソロ。同点の五回に井上のプロ１号ソロと近藤の犠飛などで３点を勝ち越し。その後も加点し、突き放した。和田は５回１失点で７勝目。ロッテは６連敗で４位転落。投手陣が崩れ、打線も沈黙した。
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