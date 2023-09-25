ＤｅＮＡが零封勝ち。二回に林の中前打で先制し、この１点を守り切った。大貫は多彩な球種で的を絞らせず、七回途中を３安打に抑えて４勝目。救援陣も踏ん張り、５番手の森原が１７セーブ目。巨人は好機であと一本が出なかった。