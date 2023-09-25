岸田首相、ＵＡＥ産業相に原油増産要請
2023年09月25日21時26分
岸田文雄首相は２５日、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のジャベル産業・先端技術相の表敬訪問を首相官邸で受けた。首相は、アブダビ国営石油会社の最高経営責任者（ＣＥＯ）を兼任するジャベル氏に、原油増産への協力を要請。国際原油市場の安定化についても意見を交わした。
岸田首相、ＵＡＥ産業相に原油増産要請
2023年09月25日21時26分
岸田文雄首相は２５日、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のジャベル産業・先端技術相の表敬訪問を首相官邸で受けた。首相は、アブダビ国営石油会社の最高経営責任者（ＣＥＯ）を兼任するジャベル氏に、原油増産への協力を要請。国際原油市場の安定化についても意見を交わした。
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