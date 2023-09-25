楽天、九回に８得点 プロ野球・日本ハム―楽天
2023年09月25日21時21分
楽天が３連勝。一回に島内の犠飛で先制。六回に追い付かれたが、九回に代打銀次の左前打など長短打で畳み掛け８点を勝ち越した。田中将が７回１失点で試合をつくり、２番手渡辺翔が８勝目。日本ハムは好投していた伊藤が九回に崩れた。
楽天、九回に８得点 プロ野球・日本ハム―楽天
2023年09月25日21時21分
楽天が３連勝。一回に島内の犠飛で先制。六回に追い付かれたが、九回に代打銀次の左前打など長短打で畳み掛け８点を勝ち越した。田中将が７回１失点で試合をつくり、２番手渡辺翔が８勝目。日本ハムは好投していた伊藤が九回に崩れた。
こんな記事も
野球
セ・リーグ個人投手成績 （２５日現在）(09/25 21:26)
セ・リーグ個人打撃成績 （２５日現在）(09/25 21:24)
セ・リーグ個人別本塁打成績 （２５日現在）(09/25 21:24)
プロ野球速報 （２５日）(09/25 21:23)
プロ野球速報 （２５日）(09/25 21:23)
楽天、九回に８得点 プロ野球・日本ハム―楽天(09/25 21:21)
巨人の丸が１０００四球 プロ野球(09/25 20:41)
梅津が３年ぶり白星 プロ野球・中日―阪神(09/25 20:39)
近藤、自賛の先制ソロ 「いいスイング」で２４号―プロ野球・ソフトバンク(09/25 20:24)
明大の村田、修正して好投 東京六大学野球(09/25 17:46)
２６日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ(09/25 17:32)
２６日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ(09/25 17:32)
明大が勝ち点２ 東京六大学野球(09/25 17:32)
パ・リーグ公示（２５日） プロ野球(09/25 16:35)
パ・リーグ公示（２５日） プロ野球(09/25 16:35)
セ・リーグ公示（２５日） プロ野球(09/25 16:34)
セ・リーグ公示（２５日） プロ野球(09/25 16:33)
２４日の日本選手 米大リーグ(09/25 10:51)
ロバートが負傷交代 大谷と本塁打６本差―米大リーグ・ホワイトソックス(09/25 10:07)
トラウト、今季の復帰断念 米大リーグ・エンゼルス(09/25 09:50)
ツインズの前田、中継ぎへ プレーオフに向け配置転換―米大リーグ(09/25 09:42)
鈴木、逆転の口火 米大リーグ・カブス(09/25 09:21)
吉田、納得の一打 米大リーグ(09/25 08:56)
鈴木、２安打 吉田は１安打―米大リーグ(09/25 08:41)
米大リーグ・談話(09/25 08:37)
次期監督候補に井端氏 野球侍ジャパン(09/25 08:27)
プロ野球・ひとこと(09/24 23:13)
ロッテ、逆境はね返せず プロ野球(09/24 23:05)
ソフトバンクの周東、１番で躍動 プロ野球(09/24 23:05)
才木、１３０球の力投 プロ野球・阪神(09/24 23:03)