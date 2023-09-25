ロシア黒海艦隊司令官を「殺害」 ２２日の攻撃で―ウクライナ
2023年09月25日21時10分
ウクライナ軍は２５日、ロシアが２０１４年に一方的に「併合」した南部クリミア半島の軍港都市セバストポリにあるロシア海軍黒海艦隊司令部への２２日の攻撃で「艦隊司令官を殺害した」と発表した。声明で「司令官を含む将校３４人を殺害した。その他に１０５人を負傷させた」と述べた。また「司令部は修理不能だ」と主張した。
ロシア黒海艦隊司令官を「殺害」 ２２日の攻撃で―ウクライナ
2023年09月25日21時10分
ウクライナ軍は２５日、ロシアが２０１４年に一方的に「併合」した南部クリミア半島の軍港都市セバストポリにあるロシア海軍黒海艦隊司令部への２２日の攻撃で「艦隊司令官を殺害した」と発表した。声明で「司令官を含む将校３４人を殺害した。その他に１０５人を負傷させた」と述べた。また「司令部は修理不能だ」と主張した。
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