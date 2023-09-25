巨人の丸が１０００四球 プロ野球
2023年09月25日20時41分
巨人の丸佳浩外野手は２５日、ＤｅＮＡ２３回戦（横浜）の四回に大貫から四球を選び、通算１０００四球を記録した。プロ野球１８人目。初四球は広島時代の２０１０年９月２２日のヤクルト２０回戦（マツダ）で八回に松岡から。
巨人の丸が１０００四球 プロ野球
2023年09月25日20時41分
巨人の丸佳浩外野手は２５日、ＤｅＮＡ２３回戦（横浜）の四回に大貫から四球を選び、通算１０００四球を記録した。プロ野球１８人目。初四球は広島時代の２０１０年９月２２日のヤクルト２０回戦（マツダ）で八回に松岡から。
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