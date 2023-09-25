ビーチバレーは２５日、男女の準々決勝が行われ、女子の溝江明香（トヨタ自動車）石井美樹（湘南ベルマーレ）組はフィリピンのペアを２―０で下した。長谷川暁子（ＮＴＴコムウェア）坂口由里香（トーヨーメタル）組は敗退。 （時事）