柔道は２５日、男女計５階級が行われ、女子６３キロ級の高市未来（コマツ）が決勝で唐※（※女ヘンに青の月が円）（中国）を延長戦の末に下し、金メダルを獲得した。同７０キロ級の田中志歩（ＪＲ東日本）も優勝した。

男子７３キロ級の橋本壮市（パーク２４）は決勝で敗れ銀メダル。大会連覇を狙った女子５７キロ級の玉置桃（三井住友海上）も２位だった。男子８１キロ級の老野祐平（帝京平成大）は３位決定戦で勝った。 （時事）