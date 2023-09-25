ソフトバンク種類株、１１月発行 東証プライムに上場
2023年09月25日20時01分
ソフトバンクは２５日、５月に発行登録した社債型種類株について、１１月に１２００億円発行すると発表した。１株４０００円で３０００万株発行する。種類株は同月２日、東証プライム市場に上場する予定だ。社債型種類株の上場は国内で初めてとなる。
ソフトバンク種類株、１１月発行 東証プライムに上場
2023年09月25日20時01分
ソフトバンクは２５日、５月に発行登録した社債型種類株について、１１月に１２００億円発行すると発表した。１株４０００円で３０００万株発行する。種類株は同月２日、東証プライム市場に上場する予定だ。社債型種類株の上場は国内で初めてとなる。
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