北朝鮮、外国人入国を許可 ２０年１月以来の往来再開―中国報道
2023年09月25日21時19分
【北京時事】中国国営中央テレビによると、北朝鮮は外国人の入国を２５日から許可したことを明らかにした。入国後、２日間の隔離措置が必要。北朝鮮は新型コロナウイルスの流入を防ぐため２０２０年１月に国境を封鎖し、国外との人の往来を厳しく制限してきた。
北朝鮮、外国人入国を許可 ２０年１月以来の往来再開―中国報道
2023年09月25日21時19分
【北京時事】中国国営中央テレビによると、北朝鮮は外国人の入国を２５日から許可したことを明らかにした。入国後、２日間の隔離措置が必要。北朝鮮は新型コロナウイルスの流入を防ぐため２０２０年１月に国境を封鎖し、国外との人の往来を厳しく制限してきた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル