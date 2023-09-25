【Ｊ１】（第２９節）

▽札幌・荒野拓馬、岡村大八、宮沢裕樹▽浦和・カンテ▽Ｆ東京・東慶悟▽湘南・舘幸希▽神戸・井出遥也

【Ｊ１】（第３０節）

▽浦和・カンテ

【Ｊ２】（第３７節）

▽仙台・菅田真啓▽水戸・前田椋介▽栃木・佐藤祥▽大宮・カイケ▽千葉・鈴木大輔▽岡山・末吉塁▽長崎・中村慶太▽大分・渡辺新太

【Ｊ３】（第２９節）

▽福島・上畑佑平士▽鳥取・文仁柱▽愛媛・森下怜哉▽北九州・乾貴哉▽宮崎・小川真輝