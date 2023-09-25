与野党６党による衆院選挙制度協議会は２５日、飯尾潤政策研究大学院大学教授から意見を聴取した。出席者によると、飯尾氏は現行の小選挙区比例代表並立制導入について「有権者が政権選択の意識を持つようになった」ことを成果に挙げる一方、「政党の組織が発達しなかったのは誤算だ」と指摘した。