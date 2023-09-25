片峯 誠氏（かたみね・まこと＝福岡県飯塚市長）２５日午前１１時５分、肺がんのため同市の病院で死去、６７歳。福岡県出身。告別式は２８日正午から同市新立岩１９の２の善光会館で。一般の参列は午前１０時から正午まで。喪主は妻真子（しんこ）さん。

中学校教諭、市教育長などを経て２０１７年の市長選で初当選。現在２期目だった。