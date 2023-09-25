月組トップコンビ退団へ 宝塚歌劇
2023年09月25日18時33分
宝塚歌劇団は２５日、月組トップスターの月城かなとさんとトップ娘役の海乃美月さんが、２０２４年７月７日の東京宝塚劇場公演の千秋楽でそろって退団すると発表した。
月城さんは横浜市出身で０９年に初舞台。海乃さんは富山県氷見市出身で１１年初舞台。２人は２１年８月、同時にトップに就任し、芝居が得意な実力派コンビとして活躍している。
月組トップコンビ退団へ 宝塚歌劇
2023年09月25日18時33分
宝塚歌劇団は２５日、月組トップスターの月城かなとさんとトップ娘役の海乃美月さんが、２０２４年７月７日の東京宝塚劇場公演の千秋楽でそろって退団すると発表した。
月城さんは横浜市出身で０９年に初舞台。海乃さんは富山県氷見市出身で１１年初舞台。２人は２１年８月、同時にトップに就任し、芝居が得意な実力派コンビとして活躍している。
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