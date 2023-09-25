ローイングは２５日、シングルスカル決勝が行われ、男子は東京五輪代表の荒川龍太（ＮＴＴ東日本）が６分５９秒７９で銀メダルを獲得した。女子は米川志保（トヨタ自動車）が銅。女子エイト決勝の日本は銀を獲得した。 （時事）