衆参２補選、立民現職ら支援 共産
2023年09月25日17時51分
共産党の小池晃書記局長は２５日の記者会見で、１０月２２日投開票の衆院長崎４区と参院徳島・高知選挙区の補欠選挙について、独自候補を擁立せずに立憲民主党の現職や無所属で出馬する立民元職をそれぞれ支援すると発表した。
衆参２補選、立民現職ら支援 共産
2023年09月25日17時51分
共産党の小池晃書記局長は２５日の記者会見で、１０月２２日投開票の衆院長崎４区と参院徳島・高知選挙区の補欠選挙について、独自候補を擁立せずに立憲民主党の現職や無所属で出馬する立民元職をそれぞれ支援すると発表した。
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