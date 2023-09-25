壱番屋＝２０２３年８月中間連結業績予想を上方修正し、営業利益を２４億６７００万円（従来予想１８億１０００万円）に引き上げた。また、売上高を２６８億２２００万円（同２５５億円）、純利益を１４億１８００万円（同１１億４０００万円）にそれぞれ引き上げた。