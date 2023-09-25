２６日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ
2023年09月25日17時32分
▽ＤｅＮＡ・東―巨人・山崎伊（横浜）
▽阪神・西勇―ヤクルト・高橋（甲子園）
▽広島・床田―中日・涌井（マツダスタジアム）
２６日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ
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