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明大が勝ち点２　東京六大学野球

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明大が勝ち点２　東京六大学野球

2023年09月25日17時32分

　東京六大学野球秋季リーグ戦第３週第３日は２５日、神宮球場で３回戦２試合が行われ、明大が早大を２―０で下し、２勝１敗で勝ち点を２に伸ばした。法大と慶大は延長十二回、０―０で引き分け、１勝１敗１分けで２６日の４回戦にもつれ込んだ。
　明大は村田（４年、春日部共栄）が６回を１安打に抑えるなど２投手で零封した。法大の篠木（３年、木更津総合）が１０回、慶大の外丸（２年、前橋育英）が１１回を無失点に抑えた。

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