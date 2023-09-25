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映画「沈黙の艦隊」、国会で上映会

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映画「沈黙の艦隊」、国会で上映会

2023年09月25日17時31分

映画議員連盟が開催した映画「沈黙の艦隊」の上映会であいさつする元自衛官で自民党の佐藤正久参院議員＝２５日午後、国会内

映画議員連盟が開催した映画「沈黙の艦隊」の上映会であいさつする元自衛官で自民党の佐藤正久参院議員＝２５日午後、国会内

  • 映画議員連盟が開催した映画「沈黙の艦隊」の上映会であいさつする主演の大沢たかおさん（右）。中央は野田聖子元少子化担当相、左は自民党の佐藤正久参院議員＝２５日午後、国会内

　超党派の「映画議員連盟」は２５日、映画「沈黙の艦隊」の上映会を国会内で開いた。映画は防衛省や海上自衛隊の協力の下、約３０年前に発表された同名漫画を実写化。主演の大沢たかおさんが出席し、国会議員や関係者らが鑑賞した。劇場公開は２９日。

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