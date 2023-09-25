円、１４８円台半ば ロンドン外為
2023年09月25日17時23分
【ロンドン時事】週明け２５日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、円売り・ドル買いが優勢となった海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４８円台半ばに下落した。午前９時現在は１４８円４０～５０銭と、前週末午後４時比３６銭の円安・ドル高。
円、１４８円台半ば ロンドン外為
2023年09月25日17時23分
【ロンドン時事】週明け２５日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、円売り・ドル買いが優勢となった海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４８円台半ばに下落した。午前９時現在は１４８円４０～５０銭と、前週末午後４時比３６銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル