男子ゴルフの最新世界ランキングが２４日付で発表され、松山英樹は３５位となり、前週から三つ上げた。欧州ツアー（ＤＰワールドツアー）のカズーオープンで優勝した久常涼が１６６位から１０１位に浮上し、中島啓太は１２６位、金谷拓実は１２７位、星野陸也は１３１位。

１位はスコッティー・シェフラー（米国）。 （時事）