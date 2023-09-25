吉田、フル出場 米ＭＬＳサッカー
2023年09月25日17時15分
【ロサンゼルス時事】米メジャーリーグ・サッカー（ＭＬＳ）で２４日、ロサンゼルス・ギャラクシーの吉田麻也は敵地でのオースティン戦にセンターバックでフル出場した。チームは終了間際に２点を挙げて３―３で引き分けた。
吉田、フル出場 米ＭＬＳサッカー
2023年09月25日17時15分
【ロサンゼルス時事】米メジャーリーグ・サッカー（ＭＬＳ）で２４日、ロサンゼルス・ギャラクシーの吉田麻也は敵地でのオースティン戦にセンターバックでフル出場した。チームは終了間際に２点を挙げて３―３で引き分けた。
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