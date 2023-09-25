円相場、１４８円４３～４５銭 ２５日午後５時現在
2023年09月25日17時12分
２５日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４８円４３～４５銭と、前週末（１４８円２７～２７銭）に比べ１６銭の円安・ドル高となった。
円相場、１４８円４３～４５銭 ２５日午後５時現在
2023年09月25日17時12分
２５日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４８円４３～４５銭と、前週末（１４８円２７～２７銭）に比べ１６銭の円安・ドル高となった。
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