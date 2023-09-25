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新たな経済対策の柱、表明へ　物価高対応・賃上げ支援―岸田首相

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新たな経済対策の柱、表明へ　物価高対応・賃上げ支援―岸田首相

2023年09月25日19時07分

記者団の取材に応じる岸田文雄首相＝２５日午後、首相官邸

記者団の取材に応じる岸田文雄首相＝２５日午後、首相官邸

  • 新たな経済対策の「柱立て」について説明する岸田文雄首相＝２５日午後、首相官邸

　岸田文雄首相は２５日、１０月中の取りまとめを目指す新たな経済対策の「柱立て」を表明する。電気・ガス代とガソリン価格の負担軽減策に加え、中小企業の賃上げや半導体の国内生産を支援する方向性を示す見通し。国民生活を圧迫している物価高に対応しつつ、コロナ禍から回復途上にある日本経済を活性化させる狙いだ。
　首相はこれに先立ち、自民党の萩生田光一政調会長に対し、経済対策の柱立てを示し、党内で検討するよう指示した。

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