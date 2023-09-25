【出場選手登録】▽オリックス・曽谷龍平投手▽ロッテ・小島和哉投手、平沢大河内野手、大下誠一郎内野手（以上、感染拡大防止特例２０２３）

【同抹消】▽ロッテ・高野脩汰投手、安田尚憲内野手、荻野貴司外野手（以上、特例２０２３）