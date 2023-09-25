野村萬 日本芸術院次期院長

日本芸術院は２５日、今月末で任期満了を迎える高階秀爾院長（９１）の後任に、狂言師で人間国宝の野村萬氏（９３）を選出したと発表した。任期は１０月１日から３年間。

野村 萬氏（のむら・まん、本名野村太良＝のむら・たろう）東京音楽学校（現東京芸大）卒。狂言師。９７年人間国宝、０１年日本芸術院会員となり、１６年から第３部長。１９年文化勲章。東京都出身。