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ラピノーが代表最終戦　Ｗ杯連覇、五輪金に貢献―米女子サッカー

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ラピノーが代表最終戦　Ｗ杯連覇、五輪金に貢献―米女子サッカー

2023年09月25日15時29分

米国代表として自身最後となる南アフリカとの親善試合でプレーするラピノー＝２４日、シカゴ（ＡＦＰ時事）

米国代表として自身最後となる南アフリカとの親善試合でプレーするラピノー＝２４日、シカゴ（ＡＦＰ時事）

  • 南アフリカとの親善試合を終え、ピッチを後にするラピノー＝２４日、シカゴ（ＥＰＡ時事）

　【ロサンゼルス時事】今季限りでの現役引退を表明しているサッカー米国女子代表のミーガン・ラピノー（３８）が２４日、シカゴで行われた南アフリカとの親善試合で代表として最後の一戦に臨んだ。ラピノーは先発して５４分間プレー。１―０で迎えた後半４分、ＣＫを蹴って２点目に絡み、２万５０００人を超える観客を喜ばせた。試合は米国が２―０で勝った。
　ラピノーは２００６年に代表入りし、２０３試合に出場して６３ゴールをマークした。１２年ロンドン五輪の金メダル獲得や１５、１９年のワールドカップ（Ｗ杯）２連覇に貢献。今年、４度目のＷ杯に出場した。１２年に同性愛者であることを公表し、社会問題に積極的に声を上げてきた。

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