２７６円高の３万２６７８円６２銭 ２５日の平均株価
2023年09月25日15時10分
２５日の東京株式市場の日経平均株価は、３万２６７８円６２銭と前週末終値比２７６円２１銭高で終わった。出来高は概算で１２億６９００万株。
２７６円高の３万２６７８円６２銭 ２５日の平均株価
2023年09月25日15時10分
２５日の東京株式市場の日経平均株価は、３万２６７８円６２銭と前週末終値比２７６円２１銭高で終わった。出来高は概算で１２億６９００万株。
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