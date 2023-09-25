１８歳少年、商業施設で切り付け ３人けが―新潟・長岡
2023年09月25日13時25分
新潟県警によると、２５日午前、同県長岡市の商業施設「リバーサイド千秋」で、１８歳の少年が客を刃物で切り付け、３人がけがをした。少年は殺人未遂容疑で現行犯逮捕された。
１８歳少年、商業施設で切り付け ３人けが―新潟・長岡
2023年09月25日13時25分
新潟県警によると、２５日午前、同県長岡市の商業施設「リバーサイド千秋」で、１８歳の少年が客を刃物で切り付け、３人がけがをした。少年は殺人未遂容疑で現行犯逮捕された。
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